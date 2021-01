tmw radio Tovalieri: "Borja Mayoral ha qualità, ma è difficile vederlo giocare con Dzeko"

Il derby di Roma si avvicina. A TMW Radio, ieri durante Maracanà, è intervenuto l'ex bomber Sandro Tovalieri. Ecco un estratto delle sue parole: "Se Borja Majoral potrà giocare un giorno con Dzeko? Mi piace molto. Si è molto calato nella realtà e ha fatto vedere le sue qualità. Accanto a Dzeko sembra difficile vederlo, difficile lasciare in panchina uno sulla trequarti. Per me serve sempre un centravanti vero e metterne un altro non lo vedo possibile".