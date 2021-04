Vierchowod: Il rammarico è non aver fatto la Coppa Campioni con la Roma. Il Napoli non va in Champions. Conta la società non l'allenatore. La Juve deve prendere giocatori già fatti. L'ultimo difensore vero rimasto è Chiellini. La Roma può passare e Fonseca non confermato ho visto poco gioco. Eranio: "Donnarumma potrebbe rimanere al Milan. Lo sforzo del club è notevole. La Juve se vuole puntare sui giovani serve un allenatore di esperienza. La Roma può passare e Fonseca va confermato. Braglia: " Pirlo va confermato un programma non può durare un anno. Nella Juve non serve Ronaldo per crescere. Fonseca va confermato