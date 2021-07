tmw Roma, accordo con Digitalbits (main sponsor) vicino: garantirà 11-12 milioni all'anno

Digitalbits nuovo main sponsor della Roma: l'accordo definitivo non è ancora chiuso, ma la trattativa è in uno stato talmente avanzato che il club ha ritenuto di poterlo svelare in anticipo attraverso l'annuncio della divisa ufficiale 2021/22. Firma e annuncio sono previsti per il 27 luglio, alle cifre che garantiva Qatar, quindi circa 11-12 milioni a stagione. Un risultato che a Trigoria considerano molto soddisfacente considerata la situazione mondiale a livello economico.