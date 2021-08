tmw Roma, incontro fra Tiago Pinto e l'entourage di Darboe: filtra ottimismo per il rinnovo

Incontro a Trigoria fra Tiago Pinto e l'entourage di Ebrima Darboe. Secondo quanto raccolto da TMW l'accordo per il rinnovo ancora non è stato trovato (dopo un summit di circa un'ora e mezzo) ma filtra comunque ottimismo per il prolungamento del contratto del giovane talento classe 2001, legato alla Roma fino al 2023.