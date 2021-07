tmw Roma, incontro tra Tiago Pinto e gli agenti di Darboe: trattativa per il rinnovo

Possibile rinnovo con la Roma in vista per Ebrima Darboe. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW questa mattina gli agenti del centrocampista classe 2001 sono arrivati a Trigoria per incontrare il general manager giallorosso Tiago Pinto e provare ad arrivare a un accordo per il prolungamento del gambiano.