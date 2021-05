tmw Roma, la rivoluzione di Mourinho: da Dzeko a Pastore, in sei fuori dal progetto

Jose Mourinho disegna la Roma che verrà. Il tecnico portoghese ha già dato alcune indicazioni per il futuro giallorosso. E nel progetto dello Special One non ci sarà spazio per Edin Dzeko (a cui potrebbe tornare a pensare l’Inter a condizioni più vantaggiose), Javier Pastore, Pedro, Pau Lopez, Davide Santon e Fazio. Mourinho detta le linee guida per la Roma del futuro. E in sei sono già con le valigie pronte...