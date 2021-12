tmw Roma, stand by per il rinnovo di Zaniolo: in estate può partire, la situazione

Mercato di gennaio che si preannuncia parsimonioso per la Roma tra operazioni in prestito e qualche uscita. Sul fronte Zaniolo invece stand by per il rinnovo del contratto e a sorpresa potrebbe essere il sacrificato in estate anche per rimpinguare le casse giallorosse. La trattativa per il rinnovo potrebbe essere destinata a riprendere, ma in ogni caso tira aria di addio a fine anno. Si accende il mercato, in estate Zaniolo può lasciare i giallorossi…