tmw Salernitana, il Pordenone ha chiesto informazioni su Tomasz Kupisz

vedi letture

Si muove il mercato attorno al nome di Tomasz Kupisz, esterno destro di centrocampo della Salernitana. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sul calciatore polacco classe 1990 avrebbe chiesto informazioni il Pordenone. Per lui, però, come per tutti gli altri giocatori del sodalizio campano ogni decisione è stata rimandata a fine giugno ovvero dopo il termine ultimo per la soluzione della questione societaria del club di Claudio Lotito.