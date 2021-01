tmw SPAL, Dickmann: "Vincere aiuta a vincere, dopo il Sassuolo battiamo anche la Reggiana"

Lorenzo Dickmann, autore del gol del 2-0 nella vittoria di Coppa Italia col Sassuolo, ha commentato in zona mista il passaggio ai quarti di finale della sua SPAL. Queste le sue parole raccolte da TMW: "È stata una bella emozione, quando ritrovi il gol è sempre una grande soddisfazione. Oggi siamo venuti al Mapei a fare la nostra partita e abbiamo portato a casa il passaggio del turno. Vincere aiuta a vincere, non è una frase fatta. Questo 2-0 ci dà fiducia in vista della gara di campionato con la Reggiana. Siamo molto contenti perché siamo riusciti a fare la nostra partita contro una squadra forte come il Sassuolo, chiudendo gli spazi, giocando la palla e facendo le cose provate in settimane a prescindere dall'espulsione di Djuricic nel secondo tempo. Ora testa al campionato, abbiamo subito un'altra gara da vincere"