tmw Spezia-Italiano, permanenza difficile a prescindere dalla Fiorentina: le ultime

Situazione complicata sull’asse Firenze-La Spezia. Mentre il club viola sembra spazientito dall’attesa per arrivare a Vincenzo Italiano che ha l’accordo su base biennale più opzione per la terza stagione, non sembrano esserci le condizioni di una permanenza del tecnico in Liguria anche se dovesse saltare la trattativa con i viola nonostante il rinnovo di qualche settimana fa. La Fiorentina attenderà ancora quarantotto ore, ma al momento la sensazione è che l’affare possa subire una frenata definitiva. Lo Spezia intanto continua ad avere contatti con Farioli e resiste l’idea Corini. Settimana bollente, in attesa di una svolta. E Italiano sembra comunque destinato a dire addio alle Aquile…