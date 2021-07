tmw Torino e Genoa valutano Yago Zaguiero: la situazione

vedi letture

Torino e Genoa al lavoro sul mercato. Occhi puntati in Brasile. Si valuta il profilo di Yago Zaguiero, difensore classe 2001 svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Mineiro. Contatti in corso con l’intermediario Paolo Palermo che sta valutando la migliore soluzione per l’Italia per il calciatore. Genoa e Torino intanto prendono appunti…