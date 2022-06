tmw Torino, vicina l'intesa con il West Ham per il prestito di Vlasic. Lo vuole Juric

vedi letture

Il Torino è in pressing su Nikola Vlasic. Già vicino un anno fa al Milan, il centrocampista offensivo di nazionalità è in procinto di lasciare il West Ham ed è una richiesta specifica dell'allenatore granata Ivan Juric, suo connazionale e concittadino (entrambi sono nati a Spalato). Secondo quanto appreso da TMW è vicina l'intesa per un trasferimento al Toro con la formula del prestito.