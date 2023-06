tmw Uscite Roma: Reynolds-Westerlo, Perez-Celta Vigo, Volpato e Missori al Sassuolo, le ultime

La Roma è alle prese con le ultime cessioni da definire entro la giornata di domani. Dopo Justin Kluivert al Bournemouth e Ruben Fritzner Providence al TSV-Hartberg, il club giallorosso sta ora lavorando per le altre operazioni. Mancano solo le firme per il doppio trasferimento di Volpato e Missori al Sassuolo, per un incasso complessivo da circa 10 milioni di euro.

Per Reynolds, invece, l'offerta del KVC Westerlo è oggi ritenuta troppo bassa: 3 milioni di euro, contro i 6.5 richiesti dalla Roma. Proseguono anche i contatti col Celta Vigo per Carles Perez: il calciatore classe '98 vuole a tutti i costi tornare in Galizia ma anche in questo caso manca ancora l'accordo sulle cifre con la Roma che - come per Reynolds - chiede 6-7 milioni di euro per dare il via libera.