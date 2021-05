tmw Villas Boas-Lazio, il retroscena sul mancato accordo: il portoghese ha detto no a Lotito

Prosegue il casting panchina per la Lazio che al momento ha un favorito e un outsider: Maurizio Sarri in cima ai pensieri di Claudio Lotito che però contatta anche Vincenzo Italiano dello Spezia come alternativa. Negli scorsi giorni è emerso con forza anche il nome di André Villas-Boas, portoghese ex Olympique Marsiglia che sarebbe stato pronto per viaggiare per Roma. Tutto confermato, ma è stato lo stesso lusitano a dire no al viaggio nella Capitale: Lotito in prima persona ha provato a portare avanti il deal con il tecnico, provando a convincere AVB a prendere le redini del dopo Inzaghi. Tante argomentazioni e il progetto tecnico sul tavolo del portoghese che però evidentemente non sono state abbastanza per prendere l'aereo e volare in Italia. Una decisione, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, comunicata già alla presidenza biancoceleste prima che emergessero i rumors del contatto diretto. Questi, però, non si sono fermati anche perché sono stati un argomento, con Sarri, per provare ad accelerare la questione futuro.