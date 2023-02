tmw Zaniolo è atterrato a Istanbul! Ora mancano solo visite e firme col Galatasaray

Nicolò Zaniolo è atterrato a Istanbul. Il giocatore ormai ex Roma ora è pronto per le consuete visite di mediche di rito che gli permetteranno poi di poter firmare l'accordo che lo legherà al Galatasaray. I due club hanno definito l'accordo sulla base di 15 milioni di euro di parte fissa più bonus per una cifra che supererà i 20 milioni di euro mentre l'attaccante firmerà fino al giugno del 2027 con una clausola rescissoria fissata a 35 milioni di euro che gli permetterà eventualmente di liberarsi già a partire dalla prossima estate. Mancano solo visite e firma, poi Zaniolo potrà ripartire la sua avventura calcistica dalla Turchia.