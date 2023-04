Tonali svela il segreto del Milan: "Vittoria del gruppo. Sempre". E Leao lo ringrazia

Il centrocampista rossonero Sandro Tonali ha pubblicato questo post su Instagram dopo la vittoria del Milan contro il Lecce per 2-0: "La vittoria del gruppo. Sempre", è il suo messaggio accompagnato dall'ormai immancabile emoticon del martello.

Come si vede fra i commenti, Rafael Leao ci ha tenuto a ringraziare con tanto di cuore il compagno per l'assist offerto in occasione del suo primo gol di testa.