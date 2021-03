TOP 100 TMW - Tre juventini in classifica. Soriano, anno di grazia. Posizioni dalla 45 alla 41

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Ecco le posizioni dalla 45 alla 41:

45 - WOJCIECH SZCZESNY (Juventus) 6.25

Nella Juve che alterna ottimi risultati a inspiegabili passaggi a vuoto, il portiere polacco è stato più volte decisivo a evitare il peggio. Sempre tra i migliori, non soffre la concorrenza di Buffon, agguerrito a dispetto dell'età. Solo due insufficienze e nemmeno gravi, mentre spicca un 7.5 rimediato contro il Bologna e un rigore parato a Galabinov.

44 - WESTON MCKENNIE (Juventus) 6.25

Ha 22 anni ma si è presentato in Serie A già formato dall'esperienza in un campionato di alto livello come la Bundesliga. Giocatore di sostanza ma anche di qualità: 4 reti segnate e margini di miglioramento importanti. In questa Juventus che sta iniziando un processo di ricostruzione lo statunitense è destinato a diventarne un pilastro.

43 - MATTHIJS DE LIGT (Juventus) 6.25

Le qualità dell'olandese non si discutono e finora gli unici problemi emersi sono quelli di natura fisica. L'infortunio alla spalla lo ha portato a iniziare il campionato all'ottava giornata, poi è arrivato il Covid. Quando è stato schierato ha sempre garantito prestazioni di alto livello. Quando è in condizione la maglia da titolare ormai è sua.

42 - MATTIA PERIN (Genoa) 6.25

Il Genoa con lui è in ottime mani, il portiere ha ritrovato continuità e anche i problemi fisici sono un lontano ricordo. Porta mantenuta inviolata in ben 6 occasioni con un periodo di grazia a inizio 2021 che l'ha visto imbattuto per 450'. In un Genoa che si sta avviando verso una salvezza che sembrava complicata a inizio stagione Perin sta avendo un ruolo molto importante.

41 - ROBERTO SORIANO (Bologna) 6.25

Questa è di gran lunga la sua migliore stagione al Bologna. Titolare inamovibile, stakanovista, ha saltato fin qui solamente 31' quando è stato sostituito due volte. È il miglior marcatore della squadra con 9 reti e il secondo miglior uomo assist. Tante le partite dove si è distinto come il migliore dei rossoblù, su tutte nel derby contro il Parma alla seconda giocata. A 30 anni è nel pieno della maturità, la convocazione in Nazionale è stata il giusto premio.