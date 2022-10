Torino, 10 giorni di ritiro all'estero durante al Mondiale: ipotesi Turchia o Spagna

Il Torino sta valutando la possibilità di effettuare un breve ritiro di una decina di giorni all'estero mentre in Qatar si disputerà il Mondiale. I granata hanno due ipotesi in ballo: la prima e la più probabile porta ad Antalya in Turchia, l'altra a Murcia in Spagna. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.