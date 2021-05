Torino, affaticamento muscolare per Baselli. Il report in vista dell'ultima gara di Serie A

vedi letture

Sessione mattutina per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare, Belotti e compagni hanno svolto un programma tecnico, con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Lavoro differenziato per Gojak, Murru e Baselli (affaticamento muscolare all’adduttore della coscia sinistra). Domani - si legge nella nota ufficiale del club - in calendario un allenamento in preparazione al match casalingo contro il Benevento, ultima giornata del campionato di serie A: calcio d’inizio domenica alle 20.45.