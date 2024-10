Torino, anche il sindaco smentisce: "Mai avuto alcun contatto con la Red Bull"

Nessuna trattativa col gruppo Red Bull per la cessione del Torino. A smentire la notizia, direttamente con una PEC, ci ha pensato il patron granata Urbano Cairo. Sul tema, in diretta radio, è intervenuto anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: "Noi non abbiamo avuto assolutamente alcuna interlocuzione con la Red Bull".

La chiacchierata si è poi spostata sulla concessione alla società di Cairo dello stadio Olimpico Grande Torino, in scadenza nel 2025: "Le nostre interlocuzioni sono con il Torino, con l’attuale dirigenza, col presidente Cairo. Le interlocuzioni sono estremamente positive sia come clima che come contenuto. Abbiamo un contratto in scadenza nel 2025 e ci sono diverse ipotesi, dall’eventuale rinnovo o, qualora arrivasse una proposta del Torino, come abbiamo sempre detto, saremmo molto contenti di esaminarla.

Poi - ha proseguito il primo cittadino torinese - si seguiranno le procedure dell’evidenza pubblica come è corretto fare in una pubblica amministrazione. Sono positivo e ottimista, convinto che per noi sia fondamentale dare al Torino la logistica che serve per sviluppare anche la parte collaterale al calcio. L’abbiamo fatto riesumando e portando avanti il progetto del Robaldo, che sta andando avanti, e l’obiettivo è il medesimo. È faticosissimo, ma ci stiamo lavorando davvero con grande determinazione, perché Torino città e il mondo del calcio sono una cosa sola".