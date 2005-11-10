Ufficiale
Torino, arrivano due portieri. Depositati i contratti di Dorigo e Boerleider per le giovanili
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Doppio acquisto della società di Cairo, che rinforza il proprio settore giovanili con due portieri tesserati entrambi a titolo definitivo.
Doppio innesto per la squadra Primavera del Torino, che in queste ore ha annunciato di aver tesserato due giovani calciatori, entrambi portieri, da inserire nelle under granata.
Due portierini per i granata
Il Toro ha depositato nell'apposito registro di Lega Serie A il contratto di trasferimento di Andrea Dorigo (18 anni), che arriva a titolo definitivo dall'Inter e firma fino al 30 giugno 2029, e di Yannick Boerleider (16 anni), anch'esso prelevato a titolo definitivo ma dall'Utrecht, in Olanda, e pure lui messo sotto contratto dai granata per le prossime tre stagioni.
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