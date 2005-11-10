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Sembrava addio, e invece no. Bartoccioni vestirà per la terza stagione la maglia del Renate
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Sembrava potesse maturare l'addio definitivo, invece torna a Renate l'estremo difensore Andrea Bartoccioni, che con le pantere nerazzurre si appresta a vivere la sua terza stagione dopo l'arrivo nell'estate 2004 in Brianza.
Di seguito, la nota social diffusa dal club:
"𝗛𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗬𝗦
C'è chi si fa trovare pronto dal primo all'ultimo giorno della stagione.
𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 𝗕𝗮𝗿𝘁𝗼𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗶 è uno di loro. Il portiere classe 2004, si appresta a vivere la sua terza stagione in nerazzurro dopo due annate vissute con grande professionalità e dedizione!
Bentornato a Renate, Andrea Bartoccioni ! ".
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