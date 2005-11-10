Ufficiale
Dalla Varesina all'Atalanta, il salto del difensore Tassani. Andrà in Primavera
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Nuovo acquisto ufficiale in casa Atalanta, arriva un giovanissimo difensore centrale che andrà a rinforzare la squadra Primavera dei nerazzurri. Il club orobico ha infatti depositato nell'apposito registro di Lega Serie A la documentazione relativa al trasferimento a titolo definitivo di Alessandro Tassani (16 anni), classe 2009 che la Dea ha preso dalla Varesina.
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