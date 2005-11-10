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Bologna, il centrocampista Menegazzo rinnova fino al 2028 e va in prestito al Lumezzane
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Prolungamento di contratto per il classe 2005, che andrà a farsi le ossa al Lumezzane dopo il prestito al Ravenna del 2025-2026.
Il Bologna FC 1909 comunica sui propri canali ufficiali di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Lorenzo Menegazzo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028. Le prestazioni sportive del giocatore sono state contestualmente cedute al FC Lumezzane a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.
I numeri di Menegazzo nel 2025-2026
Nell'ultima stagione, vissuta in Serie C in prestito al Ravenna, Menegazzo ha giocato 19 partite con un totale di 1002 minuti in campo.
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