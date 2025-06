TMW Torino-Baroni, firma sempre più vicina: accordo biennale tra il tecnico e i granata

La notizia è arrivata già nella serata di ieri e in queste ore tutto sta andando verso la definitiva fumata bianca. Marco Baroni è sempre più vicino a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Torino, dopo che il club granata ha detto addio a Paolo Vanoli e nelle prossime ore firmerà un contratto per i prossimi due anni. Successivamente partirà la nuova avventura nel segno del mercato, con Urbano Cairo che cercherà di sistemare la squadra da mettere a disposizione dell'allenatore ex Lazio.

Per l'addio di Vanoli manca solo l'ufficialità.

La decisione di interrompere il rapporto con Vanoli è stata presa ieri da Urbano Cairo, presidente del Torino, e nelle prossime ore arriverà anche la formalizzazione della separazione dall'ex allenatore del Venezia, con relativa ufficialità.

Nella giornata di domenica, ricordiamo, era andato in scena un summit fra il presidente Cairo, la dirigenza granata e l'entourage dello stesso Vanoli dopo le dichiarazioni pungenti del patron al termine dell'ultima giornata di campionato persa contro la Roma. Un faccia a faccia che non è servito a ricucire lo strappo, con Vanoli che nelle prossime ore lascerà ufficialmente il Torino in attesa di capire quale potrà essere la prossima tappa della sua carriera dopo un solo anno al Torino.