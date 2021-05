Torino, Baselli: "Quest'anno sbagliate tante volte queste partite: oggi non possiamo"

Ai microfoni di Sky, nel pre partita di Torino-Parma, ha parlato Daniele Baselli, centrocampista del Torino: “Stasera vogliamo solo prendere i tre punti perché in questa stagione queste partite le abbiamo sbagliato e oggi non possiamo permettercelo. Voglio lasciarmi alle spalle i problemi e sfruttare l’occasione oggi per dare una mano alla squadra. Da play mi trovo bene come in tutte le zone. Riesco a farlo abbastanza bene e penso di poterlo fare senza problemi. Qualsiasi play deve dare equilibrio e poi deve dare i tempi di gioco, ed essere bravo in entrambe le fasi”.