Torino, blindare il Gallo. Con un progetto

vedi letture

Si lavora per un Torino migliore, e la costruzione della credibilità per la squadra granata non può che passare attraverso la riconferma del suo indiscutibile leader: il Gallo Belotti. Il Presidente del Toro Urbano Cairo ha già provveduto a presentare al suo capitano una proposta che di fatto lo vincolerebbe per la carriera, ma a margine della recente assemblea di Lega ha tenuto a puntualizzare come lo spirito di appartenenza per apporre la firma al suddetto contratto debba essere manifestato dallo stesso protagonista della trattativa. Per la verità negli anni passati, nonostante le tante proposte che pure sono pervenute ai granata per il loro numero 9, entrambe le parti in causa hanno sempre provveduto a lasciarle cadere forti della volontà di proseguire assieme nella speranza di centrare obiettivi importanti con il Torino. Speranze disattese dai fatti nelle ultime due stagioni, ma che ad ogni modo non posso ritardare troppo il passaggio inevitabile per dare credibilità alle idee del patron del Torino: Belotti va blindato, e più che coi soldi, deve accadere con i fatti.