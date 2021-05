Torino, Cairo: "I laziali dicevano ai nostri 'andate in B'. Immobile? Non mi piacciono i cascatori"

Urbano Cairo, presidente del Torino, è tornato sulle polemiche post gara contro la Lazio in un'intervista rilasciata a Radio Sportiva: "Immobile? Il sangue agli occhi va benissimo, mentre mi piace di meno i cascatori e chi cerca rigori, protestando platealmente. C'era nervosismo, per me è tutto chiuso. La partita? Sono stato insultato per tutto il tempo e c'era una tensione incredibile. A un certo punto ho detto basta. Ho visto cose non belle, anche delle aggressioni. I calciatori laziali dicevano ai nostri "andate in B". La conferma di Nicola? Ci vedremo la prossima settimana e ne parleremo. Belotti? Parleremo anche con lui, Vagnati è già in contatto col suo procuratore".