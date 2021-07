Torino, Cairo vuole blindare Singo. Si lavora ad un rinnovo fino al 2025 con adeguamento

Nonostante le sirene di mercato provenienti dalla Premier e non solo per Wilfred Singo il futuro potrebbe tingersi ancora di più del granata del Torino. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, la società sta lavorando al rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023 e per il quale il laterale guadagna circa 300mila euro. L'idea della società del presidente Urbano Cairo sembra essere quella di un prolungamento fino al 2025 con adeguamento dello stipendio fino ad un milione di euro.