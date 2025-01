Torino, Ciammaglichella e i suoi fratelli: le operazioni dei granata sui talenti

vedi letture

Torino all'opera in questi giorni per trovare soluzioni utili alla crescita dei propri giovani in rosa. Stando a quanto riportato da Tuttosport dopo la partenza di Bianay Balcot in prestito alla Triestina, un destino simile potrebbe toccare ad Aaron Ciammaglichella, talentuoso classe 2005 che il club granata ha recentemente blindato fino al 2026. Modena e altri club di Serie B sono interessati al giocatore, che potrebbe trarre beneficio da un prestito per acquisire esperienza.

Situazione simile per Ali Dembelé, che gioca col contagocce e potrebbe essere mandato nuovamente in Serie B, dove ha già militato con il Venezia nella passata stagione. Una cessione temporanea permetterebbe al giovane di crescere senza rischiare di rimanere inutilizzato.

Partenza quasi certa anche per Brian Bayeye, ormai fuori dai piani tecnici del club. L’Estoril, in Portogallo, sembra interessato a un prestito con diritto di riscatto, mentre altre opportunità potrebbero arrivare dalle serie minori francesi. Infine, Jacopo Antolini, reduce da una parentesi infelice alla Vis Pesaro, è vicino a un trasferimento in prestito alla Pro Vercelli.