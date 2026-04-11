Torino, D'Aversa: "Questa squadra ha la qualità per riportare il club dove merita"
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Nel pre-partita di Torino-Hellas Verona, gara valida per la 32ª giornata di Serie A 2025/2026, è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa.
La possibilità di raggiungere la salvezza nella giornata di oggi.
"Abbiamo la voglia e la determinazione per farlo, non dobbiamo però vedere la classifica degli avversari. I ragazzi sono stati bravi e oggi dobbiamo sfruttare la possibilità".
L'entusiasmo tornato nell'ambiente granata.
"Il momento non era semplice, però devo dire che i ragazzi hanno ancora più merito per questo. È anche vero che hanno la qualità per riportare il club dove merita di stare. Io me la sto godendo con entusiasmo e cerco di fare del mio meglio".
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