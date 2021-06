Torino, dalla Turchia spingono per il ritorno di Ljajic ma l'ingaggio è più di un problema

Una voce dalla Turchia parla della possibilità che Adem Ljajic possa tornare al Torino in vista della prossima stagione. Per il momento però resta una voce, soprattutto a causa del pesante ingaggio (3 milioni a stagione) che percepisce il serbo al Besiktas, oltre al modo con cui si è lasciato dal club di Cairo e anche al carattere che gli ha creato qualche guaio in carriera. Juric lo stima e lui tornerebbe volentieri in Italia, ma per il momento la strada è decisamente in salita. A riportarlo è Tuttosport.