Torino-Genoa, le formazioni ufficiali: Zaza-Belotti vs Pandev-Destro. Ballardini lancia Rovella

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Genoa, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A.

Rispetto alla partita con l'Atalanta il Torino vara un solo cambio di formazione: Ansaldi viene preferito a Murru a sinistra, mentre per il resto sono confermati tutti, compreso Lukic che vince il ballottaggio con Baselli. Nonostante gli errori grossolani di Bergamo, tra i pali c'è ancora il titolare, Sirigu, non com'era accaduto durante la gestione Giampaolo. In difesa Davide Nicola conferma il terzetto Izzo-Nkoulou-Bremer, lasciando Lyanco ancora in panchina. In attacco altra chance per Zaza accanto a Belotti, con Bonazzoli e Verdi di nuovo tra le riserve.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Baselli, Gojak, Rodriguez, Verdi, Bonazzoli, Vojvoda, Murru, Linetty, Buongiorno.

Allenatore: Davide Nicola

Senza lo squalificato Badelj, Davide Ballardini sceglie l'opzione più giovane per sostituirlo: Rovella, titolare in cabina di regia con Zajc e Strootman ai suoi lati. In difesa torna Masiello dopo un affaticamento muscolare che l'aveva bloccato con il Napoli ed è subito titolare, superando Goldaniga in extremis, con Radovanovic e Criscito confermati. Shomurodov è di nuovo in gruppo, ma parte dalla panchina perché Pandev, dopo la doppietta al Napoli, è on fire e Destro ad oggi risulta inamovibile. Invariate invece le corsie con Zappacosta a destra e Czyborra a sinistra.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. A disposizione: Marchetti, Zapata, Goldaniga, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Melegoni, Onguené, Pjaca, Shomurodov, Pellegrini.

Allenatore: Davide Ballardini

