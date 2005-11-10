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Torino, avanti tutta per Ignazio Abate: Cairo e Petrachi convinti, sarà il nuovo allenatore
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Torino, avanti tutta per Ignazio Abate. Il club granata sembra ormai aver sciolto le riserve sul prossimo allenatore: secondo quanto raccolto, Urbano Cairo e Gianluca Petrachi sono pronti a chiudere con l’allenatore della Juve Stabia.
La preferenza nei confronti di Abate, che peraltro è un ex giocatore del Toro, arriva dopo lunghe valutazioni e diversi casting, compreso l’incontro con Alberto Aquilani che andrà al Sassuolo.
L’ultimo concorrente era Ivan Juric, per il quale ci sarebbe stato un ritorno, ma Abate sembra il preferito di presidente e direttore sportivo.
Fonte Da Torino, Emanuele Pastorella
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