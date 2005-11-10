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Abate fa correre il nuovo Torino, Kulenovic: "Non ho mai visto una cosa così"

Abate fa correre il nuovo Torino, Kulenovic: "Non ho mai visto una cosa così" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 10:16Serie A
Il tecnico scelto per la svolta dei granata punta sul lavoro duro per immagazzinare energie e le reazioni dei giocatori a Pinzolo dicono tutto

Il nuovo Torino targato Ignazio Abate è al lavoro in vista della prossima stagione, che dovrà essere quella della svolta dopo una annata di pura sofferenza. Il tecnico arrivato dalla Juve Stabia indica la via partendo dal duro lavoro impostato per questi primi giorni di ritiro. E in tal senso le reazioni dei giocatori alle esercitazioni pensate per far immagazzinare energie per la stagione, sono indicative.

La frase di Kulenovic

Tuttosport riporta in particolare quella di Sandro Kulenovic, che dopo dopo aver concluso uno dei tanti giri di campo a Pinzolo ha esclamato: "Non ho mai visto una cosa così". Questo nonostante il croato non sia di certo un ragazzo alle prime armi, visti i suoi 26 anni e i tanti allenatori avuti nelle diverse squadre in cui ha giocato.

Abate sprona il gruppo

Reazione simile anche per un altro giocatore esperto come Ardian Ismajli, che è stato sentito dire: "No, basta. Non ne faccio più", dopo l'ennesima corsa. Abate sprona i suoi e fa capir loro che poi i risultati si vedranno: "Dai, dai che questo lavoro poi lo ritroverete in partita", il virgolettato riportato dal quotidiano.

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