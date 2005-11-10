Ufficiale Germania, annunciato il nuovo commissario tecnico: Klopp succede a Nagelsmann

Jurgen Klopp è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Germania. L'ex allenatore del Liverpool guiderà la Nazionale fino al 2030.

Il nuovo corso della Germania riparte da Jurgen Klopp. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, la Federazione calcistica tedesca (DFB) ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex tecnico del Liverpool, che ha firmato un contratto quadriennale fino al 2030. L'allenatore inizierà ufficialmente il proprio incarico il 15 agosto, raccogliendo l'eredità di Julian Nagelsmann e inaugurando un nuovo ciclo per la Mannschaft.

"Costruire una squadra che unisca il Paese"

Nel suo primo messaggio da commissario tecnico, Klopp ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta della DFB: "La nazionale è in grado di unire noi tedeschi come quasi nessun'altra cosa. È proprio questo che rende questo incarico così speciale per me. Sono grato per tutto ciò che ho vissuto e imparato alla Red Bull nell'ultimo anno e mezzo e per l'apertura che ha reso possibile questo accordo. Ora non vedo l'ora di affrontare questo compito speciale nel calcio tedesco con umiltà e pazienza, costruendo una squadra che lotti l'una per l'altra, che si diverta a giocare a calcio e che possa essere sostenuta con convinzione da tutto il Paese". Soddisfazione anche nelle parole del direttore sportivo Rudi Völler: "Klopp ha dimostrato di saper valorizzare i giovani, lavorare sotto pressione ed è un grande motivatore".

Staff definito e debutto in Olanda

Ad affiancare Klopp ci saranno alcuni collaboratori storici come Peter Krawietz e Pepijn Lijnders, oltre all'ex difensore Sven Bender nel ruolo di assistente. Prima dell'annuncio ufficiale è stato necessario trovare un accordo con la Red Bull, società con cui il tecnico era legato fino al 2029 nel ruolo di Head of Global Soccer. L'esordio sulla panchina della Germania è fissato per il 24 settembre, quando la Mannschaft affronterà l'Olanda nella prima giornata della Nations League, competizione che vedrà i tedeschi inseriti nello stesso girone anche con Grecia e Serbia.