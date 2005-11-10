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Juventus, Ferraresi rinnova fino al 2028. L'attaccante sarà girata in prestito al Bologna

Juventus, Ferraresi rinnova fino al 2028. L'attaccante sarà girata in prestito al Bologna TUTTOmercatoWEB
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Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 20:49Calcio femminile
La classe 2007 scende in Serie B per vestire la maglia dell'ambizioso club emiliano: "Puntiamo a vincere il campionato"

Dopo le esperienze in prestito con Ternana Women e Res Roma, per la giovane attaccante Ferraresi c'è un nuovo prestito: la calciatrice, dopo aver rinnovato con la Juventus, si è infatti legata al Bologna come comunicato dal club bianconero:

"Capitolo nuovo nel percorso di crescita di Eleonora Ferraresi. L’attaccante classe 2007, che la passata stagione ha giocato a titolo temporaneo prima alla Ternana Women e poi alla Res Roma, ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028.

La firma sul primo accordo da professionista era arrivata per lei insieme al debutto europeo in UEFA Women’s Champions League con la Prima Squadra bianconera al termine di una straordinaria annata 2024/25 vissuta da protagonista con la Juventus Primavera femminile - in grado di conquistare il successo in campionato, in Coppa Italia e alla Viareggio Women’s Cup.

Ora per la giovane attaccante, dopo il rinnovo, c’è anche l’occasione di fare esperienza al Bologna, dove trascorrerà i prossimi mesi in prestito, in modo da confrontarsi con una realtà come quella della Serie B".

La carriera di Ferraresi

"Eleonora Ferraresi, nata il 7 maggio 2007 a Sestri Levante (GE), è un attaccante di piede destro. Cresciuta nel settore giovanile della Sampdoria, è stata prelevata dalla Juventus, con cui si è unita inizialmente all’Under 19 e arrivando fino all’esordio in Women’s Champions League nella stagione 2024-2025. In maglia bianconera ha contribuito ai successi di Scudetto Primavera, Viareggio Women’s Cup, Serie A Femminile e Coppa Italia di categoria. - si legge invece sul sito del club emiliano - Nella passata annata, due esperienze di diversa caratura: nella prima parte, alla Ternana Women; da gennaio in poi, alla Res Donna Roma, dove si è ritagliata un ruolo da protagonista. Sempre nel giro delle nazionali giovanili azzurre, ha vestito le maglie di Under 16, Under 17 e Under 19, contribuendo alla qualificazione dei Mondiali Under 20 che si disputeranno in Polonia a settembre.

Le sue prime parole

«Ho scelto questo progetto perché il Bologna Women è una grande società», le prime parole in rossoblù di Eleonora. «Puntiamo alla vittoria del campionato, un obiettivo che condivido pienamente. Come attaccante posso giocare sia in coppia che da sola, prediligo l’attacco alla porta perché la mia caratteristica principale è la conclusione: di sinistro o destro è indifferente. Dall’altra parte riconosco il fatto di dover affinare questa mia qualità, specialmente nell’anticipo delle seconde palle».

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