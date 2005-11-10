Ufficiale
L'Inter blinda Irene Santi: arriva il rinnovo fino al 2028
TUTTOmercatoWEB
L'Inter Women continua a puntare sulla continuità e prolunga il contratto di Irene Santi. La centrocampista classe 1999 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028.
L'Inter Women mette al sicuro una delle protagoniste della propria rosa. Il club nerazzurro ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Irene Santi, che continuerà la sua avventura in nerazzurro fino al 30 giugno 2028.
Inter Women, ufficiale il rinnovo di Irene Santi fino al 2028
FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Irene Santi. La centrocampista classe 1999 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028.
Altre notizie Calcio femminile