Torino, il Crotone si muove per Bonazzoli ma i granata aspettano il sostituto

Il Crotone si muove per Bonazzoli del Torino, con il club calabrese che ha bisogno di un attaccante per completare la rosa di Stroppa e provare a scuotere la lotta alla salvezza. I granata però non hanno ancora deciso come muoversi, visto che aspettano un eventuale sì da parte della Fiorentina per Kouamé e fino a quel momento non vogliono tagliare la rosa in vista delle prossime partite. A riportarlo è Tuttosport.