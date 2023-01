Torino, Ilic ha chiesto la cessione e vuole tornare alla corte di Juric ma c'è ancora distanza

Ivan Ilic ha chiesto di essere ceduto e secondo quanto riportato da Tuttosport starebbe spingendo per tornare alla corte di Ivan Juric, suo ex tecnico in gialloblu. La distanza attualmente sarebbe di circa 2 milioni tra domanda ed offerta, per questo il quotidiano è ottimista sul buon esito della trattativa.