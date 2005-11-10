Ufficiale
Grosseto, rinnova Filippo Bellini. Il centrocampista firma fino al giugno 2029
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Secondo rinnovo di contratto di giornata in casa Grosseto.
Tramite i propri canali ufficiali il club toscano ha annunciato il prolungamento dell'accordo con Filippo Bellini fino al 30 giugno 2029.
Il centrocampista classe 1998 è approdato in Maremma la scorsa estate dopo l'esperienza al Livorno. Nel corso dell'ultima stagione ha messo a referto 15 presenze.
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