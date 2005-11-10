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Grosseto, rinnova Filippo Bellini. Il centrocampista firma fino al giugno 2029

Grosseto, rinnova Filippo Bellini. Il centrocampista firma fino al giugno 2029 TUTTOmercatoWEB
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 17:04Serie C

Secondo rinnovo di contratto di giornata in casa Grosseto.

Tramite i propri canali ufficiali il club toscano ha annunciato il prolungamento dell'accordo con Filippo Bellini fino al 30 giugno 2029.

Il centrocampista classe 1998 è approdato in Maremma la scorsa estate dopo l'esperienza al Livorno. Nel corso dell'ultima stagione ha messo a referto 15 presenze.

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