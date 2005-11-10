Ufficiale Giana Erminio, nuovo prestito dall'Atalanta per il difensore Pietro Tornaghi

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Pietro Tornaghi, in prestito secco dall'Atalanta fino al 30 giugno 2027.

Difensore centrale classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta sino ad approdare all'Under 23 nella stagione 2024/25, quando ha giocato da avversario contro la Giana. La stagione scorsa si è invece diviso tra l'Under 23 dell'Atalanta, nel girone C di Serie C e l'Ospitaletto, nostro avversario nel Girone A.

«Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con la Giana, una società seria e ambiziosa, che mi ha trasmesso grande fiducia fin dal primo momento - evidenzia Pietro Tornaghi -. Arrivo con entusiasmo, voglia di lavorare e di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni, per crescere e dare il massimo in ogni occasione. Il mio obiettivo è dimostrare il mio valore sul campo e aiutare la squadra a raggiungere i risultati».