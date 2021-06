Torino, incontro positivo per Messias

Incontro positivo per il Torino rispetto al buon esito della trattativa per Junior Messias con il Crotone. Nella giornata di ieri la dirigenza del club granata ha infatti gettato le basi per un accordo che si avvicina per poter regalare a Juric il primo colpo della sua estate di calciomercato. La distanza rea domanda e offerta è ancora considerevole, ma ci sono ottime prospettive dettate dalla volontà dei calabresi di accontentare il ragazzo nel mantenimento della categoria. Attesi aggiornamenti positivi nelle prossime ore, per un vantaggio accumulato che mantiene i granata al riparo da possibili ulteriori sorprese.