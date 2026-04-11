Torino, Ismajli: "Sul gol di Bowie c'era fallo netto. Vi dico la differenza tra D'Aversa e Baroni"

Il difensore del Torino, Ardian Ismajli, è stato intervistato da DAZN nel post-partita del match vinto dai padroni di casa contro l'Hellas Verona.

Il confronto con Bowie.

"In Serie A tutti gli attaccanti sono forti, sia spalle alla porta che in profondità e non è facile giocare contro di loro".

Il commento sul match.

"Noi abbiamo fatto una grande partita e non è facile giocare contro il Verona. Dopo il gol loro siamo andati in difficoltà e siamo contenti. Nelle ultime 6 partite abbiamo preso 12 punti. Possiamo anche migliorare la classifica, ora siamo tranquilli. Ora matematicamente loro e il Pisa sono in Serie B".

La polemica sul gol di Bowie.

"Sul gol devo dire una cosa: era fallo netto. Mi ha dato una gomitata, Ismajli da 6 anni gioca in Serie A e non si è mai buttato a terra per niente. Va bene, è andata così e speriamo che nelle altre partite gli arbitri facciano meglio".

La differenza tra D'Aversa e Baroni.

"D'aversa ha messo i calciatori nei loro ruoli e il lavoro tattico che fa è molto importante e ci sta aiutando tanto da quando è arrivato".

Come ti trovi con Coco e Ebosse in difesa?

"Per me sono tutti uguali, noi siamo di più della definizione di amici, siamo un gruppo meraviglioso, siamo fratelli".