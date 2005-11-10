TMW Il Napoli prova a regalare il primo colpo ad Allegri: accelerata in corso per Dusan Vlahovic

Il Napoli vuole accogliere il suo prossimo allenatore con un regalo da urlo: Dusan Vlahovic. Il club azzurro, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sta intensificando infatti i contatti per cercare di regalare a mister Massimiliano Allegri il primo grande rinforzo della sua nuova (sempre più probabile) avventura sulla panchina partenopea. L'attaccante classe 2000 rappresenta una richiesta particolarmente gradita al tecnico livornese, che lo ha già allenato ai tempi della Juventus e lo avrebbe preso pure al Milan.

In scadenza il prossimo 30 giugno, Vlahovic dal canto suo non ha ancora trovato un'intesa per rinnovare il suo contratto con i bianconeri, uno scenario reso ancora più complicato dalla mancata qualificazione della truppa di Spalletti alla prossima Champions League. Contatti continui tra le parti, il Napoli ci prova e vuole regalare ad Allegri proprio il bomber in uscita da Torino.

I numeri di Vlahovic in questa stagione

Nonostante una stagione condizionata da un lungo infortunio, Vlahovic ha comunque confermato il proprio valore sotto porta. Il serbo ha chiuso l'annata 2025-26 con 10 gol e 2 assist in 23 presenze complessive, raggiungendo ancora una volta la doppia cifra realizzativa.