Torino, Juric: "A Radonjic manca solo il gol. Spero di recuperare qualcuno per la Lazio"

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio contro la Salernitana: "La squadra ha fatto di tutto per vincere, creando molte occasioni. La cosa grave è la leggerezza sul fallo laterale, non percepiamo il pericolo. Poi però abbiamo creato tanto ed è un peccato".

La reazione è stata quella sperata?

"Il primo tempo è stato più chiuso, poi nella ripresa abbiamo creato di più e abbiamo spinto anche perché fisicamente stiamo bene, ma non abbiamo segnato".

Come sta Radonjic?

"Già da un po' ha un comportamento giusto, ha qualità ma è arrivato con dei problemi, non ha mai fatto 3 partite di fila. Come ad altri gli manca solo il gol perché sta creando tantissimo".

Ricci come sta?

"Per Ricci vediamo domani, poi è importante recuperare Lazaro, oggi era affaticato. Pellegri non è riuscito ad entrare, speriamo di recuperarli già per la Lazio. Domani la prepareremo, dobbiamo avere piacere nell'affrontare bene le partite e dobbiamo crescere di condizione in alcuni singoli, ma sono molto fiducioso".