Torino, Juric chiede qualità sulle fasce: occhi su Lazovic e Faraoni del Verona

In vista del prossimo anno il Torino valuta nuovi innesti sulle fasce e secondo Tuttosport il tecnico Ivan Juric sta guardando a Verona per chiedere rinforzi a Vagnati. I nomi fatti dal quotidiano sono quelli di Lazovic e Faraoni, i cui contratti scadranno rispettivamente nel 2024 e nel 2025. L'eventuale retrocessione del Verona, però, potrebbe facilitare la loro uscita ed in tal caso il Toro sarebbe in prima fila per aggiungerli alla propria rosa.