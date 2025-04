Torino, la clausola di Milinkovic Savic spaventa: Vagnati segue Montipò come eventuale sostituto

vedi letture

In casa Torino, in attesa di capire come finirà l'attuale stagione, si è già iniziato a pensare al futuro della squadra di mister Paolo Vanoli. E alcuni ragionamenti, scrive oggi Tuttosport, potrebbero riguardare anche la porta ed il destino di Vanja Milinkovic Savic.

Il portiere serbo, grande protagonista della stagione al netto dell'ultimo errore contro l'Hellas Verona, ha un contratto valido fino al 2026 con opzione in mano alla società per un prolungamento fino al 2027. Nel contratto, però, è presente anche una clausola da 20 milioni di euro attivabile entro il 31 luglio che non lascia tranquilli.

Anche perché sono diverse le società che hanno già messo il giocatore nel mirino: il quotidiano parla di un interesse da parte del Napoli, ma pure big di Premier League come Chelsea e Manchester City ci stanno facendo un pensierino. Il club granata spera nella permanenza, ma vista la situazione nessuna strada è da escludere e così Vagnati ha già iniziato a setacciare il mercato per non farsi trovare impreparato in caso di addio: in questo senso, si legge, uno dei nomi preferiti è quello di Lorenzo Montipò, numero uno del Verona che è stato seguito dal vivo proprio nell'ultima uscita in Serie A.