Torino, la difesa di Baroni non funziona. Ma Aboukhlal conquista già tutti

Il primo dei due test contro il Monaco ha messo in luce i problemi del Torino di Marco Baroni. Già a Prato allo Stelvio erano emersi i primi dubbi, nel Principato è arrivata la conferma: la fase difensiva dei granata è ancora tutta da sistemare. I tre gol subiti da una formazione che farà la Champions League vanno ad aggiungersi a quello preso contro l’Ingolstadt, terza divisione tedesca, e contro la Cremonese, neopromossa in Serie A ancora in attesa di rinforzi. In tutte e tre le uscite, però, tra i migliori in campo c’è sempre stato Paleari, portiere di riserva che ha evitato il peggio. Baroni ha provato sia con la retroguardia a quattro che con quella a tre, ma i meccanismi vanno oliati al più presto con entrambi i sistemi. Non è soltanto un problema di reparto, ma proprio di fase difensiva: il Toro ha mostrato di essere sulla buona strada per assimilare i dettami del pressing alto, eppure se gli avversari riescono a uscire dalla propria metà campo diventano guai.

Poi, però, ci sono anche indicazioni positive, e quelle migliori da Montecarlo arrivano da Zakaria Aboukhlal. C’era grande attesa di vederlo, già solo il fatto di vederlo tra i convocati (al contrario di Ngonge, arrivato prima del marocchino ma rimasto a lavorare al Filadelfia) faceva ben sperare. E il classe 2000 ha dato subito un assaggio delle sue qualità: tiri di destro e di sinistro, un buon dribbling, già una discreta intesa con i compagni. E, soprattutto, una grandissima dose di personalità, tanto da presentarsi al primo pallone toccato con un sinistro al volo dalla lunga distanza. Nella mezz’ora che gli ha concesso Baroni, Aboukhlal ci ha provato ben quattro volte, senza però riuscire a trovare il gol all’esordio. Sui social, però, già tanti tifosi hanno mandato messaggi di apprezzamento per il nuovo numero 7 granata, che tra pochi minuti avrà la possibilità di replicare e magari di aumentare il proprio minutaggio: alle 10.30, infatti, il Toro tornerà in campo per un nuovo test contro il Monaco.