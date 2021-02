Torino-Lazio, attesa per i tamponi granata: senza nuovi positivi si gioca regolarmente

Sarà domani la giornata decisiva per la decisione in merito alla partita tra Lazio e Torino in programma per martedì 2 marzo alle 18.30. Il Toro, che è tornato ad allenarsi invidividualmente su indicazione dell'Asl, conoscerà domani l'esito dei tamponi effettuati nella giornata di oggi, dopo che l'ultimo giro di test effettuati ieri, hanno dato tutti esito negativo. Senza nuove positività l'Asl potrebbe definire concluso il focolaio e permettere di tornare ad allenarsi regolarmente gli uomini di Nicola a poco più di 24 ore dalla sfida dell'Olimpico. I granata sono disposti a partire anche se in grande emergenza visti i 7 positivi, ma considerando che non è possibile chiedere il rinvio come da protocollo (servirebbero 10 positivi fra i giocatori con numero di maglia assegnato nei 7 giorni precedenti alla sfida), in caso di via libera si presenteranno regolarmente. A riportarlo è Sky Sport.